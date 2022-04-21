Западные страны серьезно встревожились после того, как Россия провела испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Этому событию посвятили новость эксперты британской газеты Daily Mail.

На публикацию активно отреагировали читатели газеты. Многих подобные испытания тревожат. Один из пользователей написал: «Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического блока России и Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд. У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе».

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном испытании “Сармата”. Ракета была запущена с космодрома в Плесецке. Военный эксперт Борис Юлин отметил, что испытательный пуск “Сармата” продемонстрировал успех всей российской системы.