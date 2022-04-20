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С 19 апреля в онлайн-кинотеатре Wink начался показ отечественного сериала «Чернобыль», посвященного событиям трагедии. Главные роли в проекте сыграли Игорь Петренко и Надежда Михалкова.

Сюжет основан на том, что подполковнику советской военной контрразведки Андрею Николаеву становится известно, что западные агенты проявляются интерес к Чернобыльской АЭС. Но начальство не дает приказ задержать шпионов. Через некоторое время из строя выходит четвертый энергоблок. Весь фильм основан на реальных фактах.

Режиссер картины Алексей Мурадов знаменит зрителям по фильмам “Жуков”, «Власик. Тень Сталина» и “Истребители”. Свой новый сериал “Чернобыль” Мурадов снимал в стиле шпионского боевика. Он демонстрирует свою версию катастрофы. В сериале описаны события, которые были как до, так и после трагедии.

Проект появился специально для Wink, он будет включен в линейку Wink Originals. Каждый вторник будут выходить по две серии картины.

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