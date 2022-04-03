Корреспондент телеканала «Известия» опубликовал в Сети мощный взрыв, который произошел в Мариуполе, на металлургическом комбинате им. Ильича. На ней виден столб огня, внезапно взметнувшийся над зданием предприятия. После этого его окутал черный и густой дым.

Напомним, что территория комбината использовалась украинскими националистическими формированиями в качестве укрепрайона. Они также скрываются на заводе «Азовсталь», в морском порту Мариуполя и в центральном районе города.

Ранее сообщалось об ожесточенных боях в нескольких километрах от порта. Военнослужащие ВСУ подготовились к отступлению к морю и нарыли огромное множество окопов, в которых пытаются скрываться от наступающей армии ДНР и РФ.