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Стрит-арт, посвященный украинской пенсионерке со Знаменем Победы, появился в Екатеринбурге. Автор проникся нашумевшим эпизодом на Донбассе, в котором бабушка вышла навстречу военнослужащим ВСУ с красным флагом.

Напомним, что националисты отобрали у женщины Знамя Победы и стали его топтать, вручив пенсионерке пакет с продуктами. Но она отказалась его принимать и отругала военных за такое отношение к флагу, за который ее родители бились с нацизмом. Знамя военнослужащие старушке все же не вернули, но и сломить ее им не удалось, благодаря чему ее поступок вызвал восхищение в Сети.

Стрит-арт изображает пенсионерку под Знаменем Победы, а ее тень повторяет очертания известного монумента «Родина-мать зовет».

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