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Американский телеканал CNN рассказал о гибели на Украине 22-летнего наемника Вилли Джозефа Кансела. Журналисты ссылаются на информацию его матери, никаких подробностей об обстоятельствах гибели гражданина США не приводится.

Известно лишь, что боец прошел службу в американском Корпусе морской пехоты, после чего подался в одну из многочисленных частных военных компаний. Каким образом он оказался на Украине, сейчас непонятно.

Напомним, что сразу после начала военной спецоперации ВС РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале деятельности Иностранного легиона. Он принимал наемников со всего света, однако после нескольких удачных атак российских войск по местам концентрации боевиков желания воевать у них поубавилось. Многие «серые гуси» приняли решение вернуться домой.

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