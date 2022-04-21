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Военные следователи СКР на территории больницы №4 в Мариуполе обнаружили тела 26 мирных жителей города. Они погибли после того, как ВСУ обстреляли медицинское учреждение из артиллерийских орудий.

Следователи установили, что артобстрелы проводились украинскими военными в целях устрашения гражданского населения. Командование войсковой части А-2802 отдавало преступные приказы о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и жилым домам, что приводило к крупным разрушениям и гибели людей.

Военные следователи уже возбудили уголовное дело в отношении 36-й бригады морской пехоты ВСУ за применение запрещенных методов и средств ведения боевых действий. Они также отметили, что точное число погибших в результате обстрелов больницы мирных граждан будет установлено только после разборки завалов здания.

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