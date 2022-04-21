Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что на форме одного из погибших в бою военнослужащих ВСУ была обнаружена турецкая нашивка.

По словам Безсонова, шеврон принадлежит Турецкой академии Сухопутных Войск. При этом боец, на форме которого он был обнаружен, воевал за украинскую армию. Не исключено, что Киев привлекает в свой иностранный легион наемников из Турции.

Замминистра также предположил, что военнослужащий мог участвовать в боевых действиях в качестве инструктора для украинских бойцов.

Напомним, что Киев применяет против ВС РФ ударно-разведывательные беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», которые покупает у Анкары. При этом президент Турции Тайип Эрдоган комментирует это давно ставшей классической фразой: «Это просто бизнес, ничего личного»,