Иран способен заменить в России западный ассортимент бытовой химии и товары медицинского предназначения. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

По словам председателя, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса, начиная от средств гигиены для детей, заканчивая средствами для посуды.

Владимир Обыденов отметил, что Иран производит в широком ассортименте товары бытовой химии. Если российская сторона заинтересуется сотрудничеством, то можно будет легко найти замену на ряд позиций западных товаров. И для этого не потребуется много времени. Кроме того, председатель отметил, что в Иране широко развита медицина, фармацевтика и производство строительных материалов. Все это может очень заинтересовать российские торговые сети.

С момента начала спецоперации на Украине в России прекратился импорт товаров компания Unilever, Procter & Gamble и Johnson & Johnson.