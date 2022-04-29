На окраинах города Рубежный на территории ЛНР снова завязался ожесточенный бой с украинскими националистическими силами. Одна из их группировок продолжает удерживать контроль над промышленной зоной населенного пункта, а другая перешла Северский Донец и взорвала мост.

Теперь эта группировка обстреливает город с другого берега реки, рассказывает издание «Известия». В результате ударов РСЗО «Ураган» уже пострадало несколько жилых домов. Кроме того, частично разрушен храм XVIII столетия. Это в очередной раз доказывает, что для украинских нацистов нет ничего святого.

Подобную тактику боевики ВСУ использовали и после установления контроля ВС РФ над населенным пунктом Кременная. Там они тоже наносили удары по жилым домам, трусливо отступив как можно дальше от города.