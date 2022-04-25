Начало мая окажется рабочим для многих россиян. Несмотря на продолжительные майские каникулы, есть те, кто планирует исполнять свои трудовые обязанности. Об этом свидетельствует опрос банка “Открытие” и “Росгосстраха”.

Больше всего людей, которые собираются работать на “майские”, живёт на Дальнем Востоке. Там о таких планах заявили 16% респондентов. Меньше всего горят желанием трудиться во время всероссийских выходных в Москве и Московской области – всего 6%. В среднем же по стране во время каникул будут работать 11% россиян.

Большинство опрошенных на майские праздники останутся дома или поедут на дачи. Такие ответы дали 36% и 32% соответственно. 13% респондентов собираются потратить время на поездки по России. И лишь 2% планируют выехать за рубеж.

В России “первые майские праздники” продлятся с 1 по 3 мая, вторые – с 7 по 10 мая. Между ними будет три рабочих дня.