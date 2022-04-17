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Власти федеральной земли Гессен в Германии назвали сумму, которая необходима для содержания каждого украинского беженца. Она составляет 3,5 тысячи евро. Такую цифру приводит газета Welt am Sonntag.

По данным издания, сумма указана в документе, который подготовили власти федеральной земли для обсуждения правительство ФРГ. Уточняется, что самая большая статья в ежедневных расходах на одного беженца – его размещение, питание и повседневные нужды. Всё это оценивается в 75 евро в сутки. 10 евро в день уходит на поддержание безопасности каждого беженца, 15 – на социальную работу, 25 евро – на оказание психологической помощи и так далее.

В документе также указывается, что в своих подсчётах власти федеральной земли руководствовались расценками за 2019 год.

По официальным данным ФРГ, в стране сейчас находится около 345 тысяч беженцев из Украины. На их размещение и содержание канцлер Германии Олаф Шольц поручил выделить 2 миллиарда евро.

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