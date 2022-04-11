Минцифры и Роспотребнадзор проработают предложение создать на базе сервиса Госуслуги книгу жалоб и предложений. С такой идеей выступил предприниматель и блогер Артемий Лебедев.

По его словам, современные условия требуют отказаться от морально устаревшего закона о бумажных книгах жалоб. Вместо этого оставлять отзывы о работе того или иного заведения или магазина можно было бы в электронной форме, уверен Лебедев. Таким образом, у каждого пользователя могла бы появиться персональная книга жалоб, которую не спрячешь, написал у себя в телеграм-канале блогер.

По мнению Лебедева, его инициативу можно было бы реализовать на базе портала Госуслуг. Идею подхватило Министерство цифрового развития. В своём телеграм-канале ведомство разместило сообщение, в котором указывается, что специалисты детально изучат инициативу и проработают вопрос об электронной книге жалоб совместно с Роспотребнадзором до конца апреля.