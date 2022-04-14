В странах Запада и в их союзных государствах продолжается “охота” на имущество крупных российских бизнесменов. На этот раз полиция Фиджи конфисковала яхту, принадлежащую миллиардеру Сулейману Керимову. Об это сообщила местная телерадиокомпания.

Яхта Amadea вошла порт Лаутока островного государства в Тихом океане. При этом в отношении Керимова действуют персональные западные санкции. Сообщается, что необходимого разрешения на вход в порт у экипажа яхты не было – по действующим законам соответствующий документ должны согласовать местный Минздрав, Минторг и Департамент иммиграции.

Само судно ходит под флагом Каймановых островов, а на Фиджи прибыло из Мексики. Пока о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Сулейман Керимов в настоящее время является сенатором Совета Федерации РФ.

Персональные санкции против крупных российских предпринимателей западные страны стали вводить после начала специальной военной операции на Украине. В США и Евросоюзе Керимова считают одним из бизнесменов, который приближен к президенту Владимиру Путину.