Группировка украинских войск на Донбассе проигнорировала приказы Киева и приняла решение начать масштабное отступление из региона, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на Луганский информационный центр, который заявил, что причиной отступления стала повышенная активность войск РФ и ополчения Народной милиции ЛНР и ДНР.

Эксперты считают, что националистические батальоны и подразделения ВСУ совершенно не хотят попасть в ситуацию, в которой оказался полк «Азов» (запрещен в России) в Мариуполе. Они понимают, что буквально за несколько дней треугольник между Рубежным, Лисичанском и Северодонецком превратится в «котел», поэтому торопятся быстрее выйти за его пределы.

Киев об отступлении пока не упоминает, так как его стратегия направлена на поднятие боевого духа, а не на деморализацию ВСУ. Однако рано или поздно ему придется признать, что одна из крупнейших и боеспособных группировок добровольно покинула Донбасс.