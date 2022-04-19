Прогноз роста мировой экономики на текущий год снижен с 4,4 до 3,6 процента. Такой же рост Международный валютный фонд предрекает и на следующий год, хотя еще в январе речь шла о 3,8 процента.

В докладе МВФ говорится, что с момента январского прогноза глобальные экономические перспективы существенно ухудшились. Тогда предполагалось, что рост будет более заметен, так как штамм коронавируса «Омикрон» хотя и демонстрировал более высокую заразность, но провоцировал гораздо меньше летальных исходов.

Однако ситуация на Украине существенно ухудшила прогноза. Достаточно отметить, пишет РИА Новости, что в прошлом году рост мирового ВВП составил 6,1 процента, а в этом он вряд ли достигнет даже 4%.