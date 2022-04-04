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Официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль ответил на вопрос журналистов об автопробегах, организуемых в Германии в поддержку России и возможности их запретить. Он заявил, что в стране действует свобода собраний.

В то же время он заявил, что власти отдельных федеральных земель имеют полномочия запрещать подобные акции. Ответственность за них также лежит целиком и полностью на земельных органах.

Каль также отметил, что «украинский вопрос» не должен внедряться в общество Германии. За этим будут внимательно наблюдать правоохранительные органы и спецслужбы, которые в случае необходимости вмешаются в ситуацию с явным нарушением действующего законодательства.

Ранее сразу несколько федеральных земель запретили публичное использование символа Z и возбудили ряд уголовных дел против нарушителей этого запрета.

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