Врачи не сумели спасти жизнь главы ЛДПР Владимира Жириновского, так как течение коронавирусной инфекции у политика было слишком тяжелым. Предпринятые медиками реанимационные процедуры не помогли, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, лечением Жириновского занималась команда лучших врачей России. Однако из-за тяжелого течения Covid-19 и его особенностей спасти лидера либерал-демократов не удалось.

У Жириновского были сильно повреждены легкие. Кроме того, постоянно развивались серьезные осложнения, которые и стали причиной смерти политика.

Напомним, что глава ЛДПР умер 6 апреля на 76-году жизни. До этого он находился в больнице около двух месяцев после заражения коронавирусом.