Пекин должен оказать России как минимум моральную поддержку в спецоперации на Украине, а также выступить посредником в процессе урегулирования конфликта, считают китайские граждане. Такие результаты дал опрос, проведенный американским Центром Картера с участием 5000 жителей КНР.

75 процентов опрошенных высказались за то, что поддержка России полностью соответствует интересам Китая. 58% считают, что Пекину необходимо предпринять меры для решения конфликта и выступит в нем в роли посредника между Киевом и Москвой.

70 процентов участников исследования отметили, что Москва дала в руки Пекину мощный козырь против Соединенных Штатов. Российские войска обнаружили на Украине множество биолабораторий, поэтому только за это они заслуживают всемерной поддержки, приводит позицию граждан КНР издание «Взгляд».