Командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ приказало бойцам прорвать блокаду города. Сами же «отцы-командиры» сели в БТР и только их и видели, рассказал военнослужащий подразделения Владимир Лабузов, который сдался в плен.

Он пояснил, что комбриг, его заместитель и начальник штаба являются теми самыми «тремя китами», на которых держится любое воинское подразделение. Когда младшие офицеры поняли, что никого из этих должностных лиц уже в Мариуполе нет, они приняли решение добровольно сложить оружие.

Лабузов, который занимал должность начмеда бригады, отметил также, что было принято верное решение. В противном случае в условиях отсутствия командования подразделение понесло бы крупные потери, пытаясь справиться с выполнением невыполнимой задачи по прорыву блокады.