Изначально предполагалось, что Киев упрямо отправляет в Мариуполь вертолеты и корабли для спасения главарей националистического батальона «Азов» (запрещен в России). Однако не исключено, что в городе находятся натовские военнослужащие, которых и пытаются тайно вывезти ВСУ, пишет издание «Московский комсомолец».

Авторы отмечают, что получается это у Киева не очень хорошо. После череды сбитых вертолетов в порт Ейск был отконвоирован сухогруз «Апачи», который пытался прорваться в Мариуполь по морю не далее, как сегодня.

Кто именно из важных иностранных персон застрял в мариупольском котле, неизвестно. Но в Сети выдвигаются предположения, что это могут быть представители французской, израильской, британской разведок. Всего же в городе скрывается около трех сотен представителей Запада.

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что большинство из них выживут и после установления полного контроля над Мариуполем предстанут перед судом. Они будут обвинены в руководстве националистическими батальонами, на счету которых ни одно военное преступление.