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В китайской лаборатории в Ухане действительно разрабатывался новый коронавирус, однако все исследования финансировались Соединенными Штатами. Как только штамм вырвался на свободу и спровоцировал пандемию, Вашингтон уничтожил все следы своей преступной деятельности, цитирует издание «Известия» публикацию в американском Vanity Fair.

Результаты расследования, появившиеся в Сети 31 марта, основываются на переписке Министерств здравоохранения и обороны Соединенных Штатов, а также с работавшими на них компаниями-подрядчиками. Эти документы прямо указывают на причастность Пентагона к разработкам коронавируса.

Американское Управление перспективных исследовательских проектов еще 5 лет назад начало реализацию программы PREEMPT. Она подразумевала обнаружение у различных видов животных вирусов и других патогенов. Причем исследования мотивировались необходимостью предотвратить возможную пандемию.

В рамках этой программы обнаруживались коронавирусы у летучих мышей. Как только она привела к пандемии, США уничтожили все следы своей причастности к исследованиям, включая первые секвенции генома.

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