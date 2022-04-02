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Министерство юстиции Турции приняло решение передать дело об убийстве колумниста Джамаля Хашукджи правоохранителям Саудовской Аравии. В Стамбульскую прокуратуру уже направлено соответствующее уведомление, рассказали журналисты информационного агентства «Анадолу».

Убийство колумниста американского издания The Washington Post произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. При этом власти арабского государства долгое время скрывали от общественности факт его гибели. Только после появления в Сети видео- и фотоматериалов они признали совершение преступления.

Что именно произошло в консульстве, неизвестно, однако по видео можно понять, что у Хашукджи с представителями дипмиссии возникла серьезная ссора. Турецкие правоохранители уверены, что к убийству причастны 15 человек, однако в настоящий момент найдено и привлечено к ответственности лишь восемь из них. Тело убитого журналиста пока не найдено, отмечает агентство.

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