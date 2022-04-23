Вероятность инсценировки применения Россией химического оружия на Украине стремительно растет, уверен начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он отметил, что неопровержимым доказательством организации Западом такой провокации является доставка в Киев антидотов химических веществ нервно-паралитического действия.

Подготовка этих провокаций ведется в начала текущего года, отметил Кириллов. Он пояснил, что на Украину ранее было доставлено 200 тысяч ампул атропина, причем заказчиком было украинский Минздрав.

Это подтверждает, что Соединенные Штаты вместе с киевским режимом готовят химическую атаку, в которой позже обвинят Россию, чтобы ввести новые санкции или даже вмешаться в конфликт.

Ранее Кириллов также заявил, что ООН уже анонсировал проведение расследований химатак на Украине.