Киев без умолку твердит, что совсем скоро у ВС РФ закончатся ракеты, но в США так не считают. Напротив, представители Пентагона заявляют, что до истощения ракетного арсенала России еще очень далеко.

Они отмечают, что ежедневно ВС РФ осуществляют до 30 ракетных пусков по объектам военной инфраструктуры Украины. Огневые рубежи эффективно подавляются артиллерийским вооружением.

Кроме того, в распоряжении ВС РФ еще достаточно боевых самолетов и вертолетов, заявляют в Пентагоне, опровергая свои же прошлые прогнозы.

«Российские войска продвинулись южнее со стороны города Изюма, а также к западу от Донецка, но это пока лишь подготовка к масштабным боевым действиям», – цитирует портал «Военное обозрение» слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Он отмечает, что Москва продолжает перебрасывать на Украину дополнительные силы и средства, готовясь к освобождению Донбасса.