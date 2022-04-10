Российские военные продолжают совершать подвиги в ходе спецоперации на Украине. Так, в одном из населенных пунктов, находящихся под контролем националистических сил, подразделение разведки, возглавляемое комбатом, подполковником Николаем Паскарем, обнаружило позиции радикалов в жилом доме и вступило с ними в бой.

Подразделению удалось уничтожить 7 боевиков ВСУ, а также получить в качестве трофея противотанковый ракетный комплекс Javelin. При этом батальон попал под минометный огонь и командир получил ранение. Игнорируя его, он продолжал командовать подразделением, что привело к полному разгрому неонацистов.

Героически сражалась и группа военных под руководством сержанта Кирилла Ившина. Умелое командование позволило ликвидировать украинские РСЗО «Град» и минометы, а также уничтожить более сотни бойцов противника.