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В Тростянецком районе Сумской области российские военные осуществляют разминирование местности, а также собирают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которыми ВСУ обстреливали жилые кварталы, сообщили в Минобороны РФ.

Обстрелы со стороны националистических сил нанесли серьезный вред населенным пунктам района. Так, из-за применения кассетных боеприпасов пострадали здания администраций, детских садов, школ, других объектов социальной инфраструктуры.

Военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой российский сапер Владимир выполняет разминирование. Он поясняет, что кассетные боеприпасы, доставляемые на объекты реактивными системами залпового огня «Ураган», разбрасывают множество осколков, которые повреждают здания и поражают гражданское население. Кроме того, многие боеприпасы не разрываются сразу и представляют серьезную угрозу для людей.

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