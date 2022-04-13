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Высокоточный удар по населенному пункту Миргород в Полтавской области уничтожил военный аэродром, где находились четыре ударных вертолета ВВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Издание «Звезда» передает, что атака была успешно проведена в ночь на 13 апреля. На военном аэродроме на тот момент находились по два вертолета Ми-24 и Ми-8.

Помимо этого, удары наносились по складам артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов Садовое и Чуднов.

Напомним, что в рамках военной спецоперации ВС РФ атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры на Украине. Удары высокоточными ракетами позволяют полностью исключить нанесение вреда гражданскому населению страны.

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