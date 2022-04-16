Киев готовит новые чудовищные провокации, причем в распоряжении России имеются все доказательства этому. Такое заявление сделал генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Национальный центр управления обороной РФ.

«Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», – заявил он во время брифинга для журналистов.

Ранее Мизинцев предупреждал, что Киев планирует повторить провокацию, которую недавно организовал в Краматорске. На этот раз ВСУ собираются нанести удар по железнодорожному вокзалу на станции Лозовая, используя все те же тактические ракеты «Точка-У».