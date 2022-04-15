Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись, демонстрирующую работу беспилотного аппарата по разведке, обнаружению боевой техники противника и корректировке огня, передает издание “Известия”.

На видео БПЛА обнаружил колонну техники ВСУ на марше и отправил координаты на командный пункт. Практически сразу после этого по колонне были нанесены удары, позволившие уничтожить все боевые машины.

Начальник летательных расчетов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что беспилотники постоянно ищут технику противника, берут ее на сопровождение. Также они выполняют разведывательные миссии, а иногда и сами наносят удары. Они оснащены точками подвески, которые дают возможность нести боезаряды для атак на колонны с техникой, огневые позиции и живую силу.