читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись, демонстрирующую работу беспилотного аппарата по разведке, обнаружению боевой техники противника и корректировке огня, передает издание “Известия”.

На видео БПЛА обнаружил колонну техники ВСУ на марше и отправил координаты на командный пункт. Практически сразу после этого по колонне были нанесены удары, позволившие уничтожить все боевые машины.

Начальник летательных расчетов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что беспилотники постоянно ищут технику противника, берут ее на сопровождение. Также они выполняют разведывательные миссии, а иногда и сами наносят удары. Они оснащены точками подвески, которые дают возможность нести боезаряды для атак на колонны с техникой, огневые позиции и живую силу.

Вам может понравиться

Журналист Эндрю Нил: Вступление в НАТО Финляндии и Швеции станет “кошмаром для Путина”

«Кошмарный сценарий НАТО», частью которого является возможное вступление в Альянс Швеции и Финляндии, запустила российская военная спецоперация на Украине, считает политолог Эндрю Нил. В британском издании Daily Express, перевод публикации

Новая волна коронавируса в России может оказаться слабее

Эксперты продолжают давать прогнозы, когда и какой будет следующая волна коронавируса в России. Член-корреспондент Российской Академии Наук, вирусолог Александр Лукашёв, не исключил, что новый всплеск заболеваемости станет не таким большим,

В Сербии планируют снизить зависимость от российского газа

К осени будущего года Сербия планирует завершить ряд мероприятий, которые снизят её зависимость от российского газа. С таким заявлением выступила вице-премьер страны Зорана Михайлович. По её словам, сжиженный газ в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |