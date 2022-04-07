В Сети опубликованы кадры нанесения ракетного удара по украинским ЗРК С-300. Издание «Русская весна» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что наведение на цель и фиксация результатов осуществлялись с применением беспилотного аппарата.

БПЛА обнаружил зенитно-ракетный комплекс С-300 и отправил его точные координаты. После этого был нанесен удар, который спровоцировал взрыв и возгорание находившегося рядом грузового автомобиля с боеприпасами. На записи можно увидеть взметнувшийся в небо столб огня и плотный дым.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ по демилитаризации. Российские военные уничтожают боевые системы, принадлежащие Киеву, а также запасы топлива для бронетехники и крупные логистические узлы.