Заявления Киева о «российских дрейфующих минах» поражают своей некомпетентностью и глупостью. Украина нагло пытается переложить на РФ собственную вину и тем самым уйти от ответственности за создание серьезной минной опасности, заявил руководитель Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Он напомнил заявление украинского МИД о том, что мины, обнаруженные у берегов Румынии и в проливе Босфор, якобы задействовала Россия в качестве «дрейфующих боеприпасов». На деле же подобные заряды, которые уже идентифицированы специалистами как «изделие 730», утилизированы в РФ еще до 2016 года. Сейчас они имеются на вооружении только на Украине.

Генерал-полковник Мизинцев заявил, что в ходе специальной военной операции Россия не использует морское минное оружие и не собирается делать этого в будущем, передает «Российская газета». Москва реализует полный комплекс мер по обеспечению безопасного гражданского судоходства как в Черном, так и в Средиземном и Азовском морях.