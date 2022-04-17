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Боевики ВСУ и националистических батальонов, оставшиеся в Мариуполе, неоднократно обращались к киевским властям за разрешением сложить оружие. Однако командование не позволяет им этого сделать, угрожая расстрелом в случае неподчинения, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Она ссылается на заявление Михаила Мизинцева, возглавляющего Национальный центр управления обороной РФ. По его информации, оказавшиеся в фактически безвыходном положении военнослужащие боятся властей и поэтому вынуждены продолжать скрываться на территории «Азовстали» без боеприпасов, воды и пищи.

В Минобороны также отметили, что интенсивность радиопереговоров между боевиками и наемниками существенно возросла 16 апреля. В основном обсуждались вопросы капитуляции, так как положение подразделений в Мариуполе не оставляет никаких шансов на дальнейшее сопротивление.

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