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Минобороны РФ подтвердило успешное поражение крупной базы боевиков националистических формирований и иностранных наемников под Харьковом. Также ведомство опубликовало видео удара по штабу неонацистов с применением высокоточного ракетного вооружения.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, попадание ракеты ОТРК “Искандер” непосредственно по цели привело к уничтожению более сотни наемников и боевиков. Мирные граждане при этом не пострадали.

Также военное ведомство РФ сообщает об уничтожении военного аэродрома в Миргороде, что в Полтавской области и бронетехники в районе Павлограда и Лозовой. Под Полтавой были выведены из строя ударные вертолеты ВВС Украины.

Напомним, что спецоперация ВС РФ продолжается и на втором ее этапе российские войска вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР намерены полностью освободить Донбасс от вооруженных формирований противника.

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