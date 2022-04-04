Минобороны РФ опубликовало видеозапись, демонстрирующую работу зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и армейской авиации.

Так, ЗРПК бдительно следят за небом Украины, мгновенно обнаруживая воздушную цель на расстоянии до 100 километров. Эти комплексы отлично проявили себя в ходе спецоперации. Как сообщалось ранее, они сумели сбить бесчисленное количество беспилотных аппаратов ВСУ.

Так же хорошо показали себя и ударные вертолеты Ка-52. Они оснащены современной электроникой, мгновенно обнаруживающей ракеты противника и позволяющие быстро уйти с линии огня, защищая экипаж. Кроме того, «Аллигаторы» незаметно подходят на ударную позицию и проводят успешные атаки либо крупнокалиберной пушкой, либо ракетами.