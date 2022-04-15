Министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис заявил, что рекордную инфляцию в странах Евросоюза спровоцировала ситуация на Украине. Подробности передает ТАСС.

По словам министра финансов, такого показателя инфляции в ЕС не наблюдали уже несколько десятилетий. Константинос Петридис прокомментировал свое заявление: «Нынешнее поколение еще не сталкивалось с инфляцией. Та инфляция, которую мы наблюдаем сейчас в Европейском союзе, — это явление, которое наблюдалось в Европе еще в 1970-е и 1980-е годы».

По заявлению министра финансов Республики Кипр, инфляцию можно назвать “невидимым вором”, который уничтожает сбережения людей и их доходы. При этом он отметил, что очень сложно дать прогноз дальнейшему развитию ситуации. Все зависит от того, как долго будет продолжаться кризис на Украине.