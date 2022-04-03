Американцы массово заправляются на заправках у северной границы Мексики, из-за чего там образовался дефицит топлива. Эта ситуация спровоцирована стремительным ростом цен на бензин в США, заявило мексиканское министерство финансов.

Представители ведомства рассказали, что в Мексике со 2 апреля были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен. Но они все же гораздо ниже, чем в США.

Из-за антироссийских санкций цена на бензин, которая в январе находилась на отметке около 3 долларов за галлон, начала стремительно расти. В некоторых штатах она уже подбирается к 5 долларам, а в Калифорнии составляет $5,82. Именно поэтому американцы все чаще отправляются на автозаправочные станции в приграничные районы Мексики.