читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американцы массово заправляются на заправках у северной границы Мексики, из-за чего там образовался дефицит топлива. Эта ситуация спровоцирована стремительным ростом цен на бензин в США, заявило мексиканское министерство финансов.

Представители ведомства рассказали, что в Мексике со 2 апреля были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен. Но они все же гораздо ниже, чем в США.

Из-за антироссийских санкций цена на бензин, которая в январе находилась на отметке около 3 долларов за галлон, начала стремительно расти. В некоторых штатах она уже подбирается к 5 долларам, а в Калифорнии составляет $5,82. Именно поэтому американцы все чаще отправляются на автозаправочные станции в приграничные районы Мексики.

Вам может понравиться

Военный эксперт рассказал, кто именно разрабатывал эвакуацию главарей националистов из Мариуполя

Операция по эвакуации высокопоставленных боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) из Мариуполя разрабатывалась специалистами НАТО. Кроме того, в качестве центра принятия решений выступила база Североатлантического альянса «Раммштайн», расположенная в

Полтавский губернатор Лунин: Удар ВС РФ в Кременчуге лишил ВСУ на Донбассе последнего топлива

Группировка ВСУ, которая дислоцируется на Донбассе, может не рассчитывать на пополнение запасов топлива. 2 апреля подразделения ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и оставили украинскую армию без

РИА Новости: Европа угрожает Китаю самоликвидацией

Европейский союз в угоду США идет на конфронтацию с Китаем, что для него является самоубийством, рассказал эксперт Петр Акопов в издании РИА Новости. Он также отметил, что подобные действия лишь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 3 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 3 апреля – пасмурно, до 19 °C |