В ближайшее воскресенье 24 апреля православные всего мира отметят один из главных церковных праздников – Пасху, или Воскресение Господне. На этом фоне с очередной инициативой выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Он предложил на законодательном уровне запретить продажу уже освящённых куличей.

По мнению парламентария, такая мера заставит людей чаще ходить в церковь. Как минимум, для того, чтобы самостоятельно освятить пасхальную пищу. Милонов заявил, что вместе с освящённым куличом человек также приобретает “пакет духовных услуг”, что снижает необходимость заходить в храмы.

Впрочем, исключения из правил депутат тоже допустил. К примеру, уже освящённые куличи Милонов предлагает продавать только в населённых пунктах, где посещение храмов затруднено (например, если до ближайшего из них большое расстояние). Жителям же больших городов, где храмов много, приобретать освящённую продукцию “неправильно”, считает депутат.