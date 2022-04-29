В МИД Великобритании подтвердили гибель на Украине гражданина страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что государство окажет всю необходимую помощь родственникам наемника.

Помимо этого, он добавил, что еще один военнослужащий, который направился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, числится пропавшим без вести. О нем никакой новой информации пока нет.

Поданным российского Следственного комитета, в настоящий момент на Украине находятся 16 подразделений наемников, представляющих 50 государств мира. Они входят в состав иностранного легиона, созданного киевскими властями, и официально получают денежное довольствие от государства. СК собирает все данные о боевиках-иностранцах для привлечения их к уголовной ответственности.