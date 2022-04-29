читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В МИД Великобритании подтвердили гибель на Украине гражданина страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства заявил, что государство окажет всю необходимую помощь родственникам наемника.

Помимо этого, он добавил, что еще один военнослужащий, который направился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, числится пропавшим без вести. О нем никакой новой информации пока нет.

Поданным российского Следственного комитета, в настоящий момент на Украине находятся 16 подразделений наемников, представляющих 50 государств мира. Они входят в состав иностранного легиона, созданного киевскими властями, и официально получают денежное довольствие от государства. СК собирает все данные о боевиках-иностранцах для привлечения их к уголовной ответственности.

Вам может понравиться

В России проходят неофициальные показы фильмов из США

Времена видеосалонов 90-х, похоже, возвращаются. Но уже в более крупных масштабах. Кинотеатры страны начали неофициально показывать фильмы, прокат которых киностудии из США в России ограничили. Об этом пишет журнал Esquire.

Из-за ракетного удара по единственному мосту около Затоки в Одессе заблокировано движение

В украинских средствах массовой информации появилась новость о том, что полностью перекрыто движение через мост из курортного поселка Затоки в сторону Белгорода-Днестровского. Подробности передают корреспонденты издания “Русская весна”. По имеющейся

Некоторые категории россиян уже на этой неделе смогут получить 25 000 рублей

Эксперты рассказали россиянам о новой денежной выплате, которая должна поступить из Пенсионного фонда. Речь идет о единовременном государственном пособии, для получения которого необходимо написать заявление. Подробности передает издание PRIMPRESS. Это
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 29 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 29 апреля – небольшой дождь, до 19 °C |