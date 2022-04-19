В ответ на высылку представителей дипкорпуса РФ в Вене, МИД России заявил о депортации четырех австрийских дипломатов. Все они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну до 24 апреля.

МИД РФ также вручил послу Австрии в Москве Вернеру Альмхоферу ноту протеста в связи с высылкой 4 представителей российской дипмиссии.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные действия негативно влияют на международный авторитет Австрии, а также существенно вредит двусторонним отношениям между странами.

Напомним, что за последний месяц из разных стран было выслано около 300 российских дипломатов. РФ заявляет, что такие действия незаконный и каждый раз в ответ высылает представителей иностранных дипломатических миссий.