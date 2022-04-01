Североатлантический альянс боится прямого столкновения с Россией, но собирается продолжать конфликт. НАТО будет прикрываться Украиной, воевать “до последнего украинца”. Такие действия можно назвать только циничной политикой. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Подробности передает РИА Новости.

Кобринец отметил, что у НАТО все-таки осталось чувство самосохранения. Воевать они намерены, но не своими руками, России Альянс опасается. Конфликт будет вестись только руками Украины.

Ранее Николай Кобринец высказал свое мнение по поводу западных санкций против России. Он отметил, что Москва никогда не станет просить Евросоюз снять санкции. У страны есть все необходимые резервы, чтобы безболезненной пережить этот период.