Ключевым выгодополучателем от санкций против России являются Соединенные Штаты, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Кроме того, уже сейчас видно, что больше всего от них пострадает Европа, передает РИА Новости.

Дефицит энергоресурсов, отток капитала, миллионы беженцев, которые хлынули в ЕС – это лишь основные проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз. Америка же, которая вводит санкции сама и требует того же от других, успешно зарабатывает на созданном ею хаосе.

Лицзянь подчеркнул, что Соединенные Штаты держат ситуацию под контролем и осуществляют манипуляции, которые приносят еще больше прибыли. Поэтому скорого улучшения по рестрикциям против РФ и конфликту на Украине ожидать не стоит.

Напомним, что США вынуждают Европу отказаться от российских газа и нефти, обещая альтернативные поставки. Однако давно понятно, что заменить трубопроводный газ из РФ невозможно.