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Со дня начала спецоперации ВС РФ на Украине Соединенные Штаты постоянно распространяют недостоверную информацию, чтобы поссорить Китай и Россию, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь.

Он призвал Вашингтон прекратить подобные попытки. Пекин, по его словам, не собирается кому-либо бросать вызов, поэтому не стоит вносить раскол в его отношения с Москвой, используя для этой цели лживую информацию, не подтвержденную доказательствами.

Ранее Чжао Лицзянь заявлял, что Китай изначально занял вполне однозначную позицию по конфликту на Украине. Пекин выступает за мирное его урегулирование и вообще борется за мир во всем мире. Он не намерен позволять Соединенным Штатам очернять эту позицию. Вашингтон постоянно использует давление, искажает факты, действует двулично, что не допустимо на международном уровне.

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