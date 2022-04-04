Действия украинских властей и ВСУ должны быть тщательно расследованы, уверен мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Он считает, что правительство и руководители силовых структур вели себя неподобающим образом с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине.

По словам сити-менеджера, необходимо провести расследование и установить что делали главы ведомств на протяжении каждого дня с 24 февраля. Кроме того, нужно убедиться, что действующие власти могут обеспечить нормальное развитие страны в будущем. Только после этого можно будет возводить основание для строительства принципиально нового украинского государства.

Мэр отметил, что требует непредвзятого расследования, но уверен, что на телевизионные эфиры после подобных заявлений его больше не пригласят.