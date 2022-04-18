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Охлаждение отношений многих стран с Россией вновь проявилось в сфере культуры. Оркестр штата Сакатекас в Мексике решил исключить из своего репертуара произведения русского композитора Петра Чайковского.

Об этом в своём телеграм-канале сообщило посольство России в Мексике. Там уточнили, что произведения Чайковского убрали из репертуара традиционного концерта, который проводят в Великий Четверг. Но о том, что стало причиной изменений в концертной программе, не уточнялось.

В этой связи в посольстве назвали происходящее очередным “неудачным примером русофобии”, которая захватывает всё больше стран и людей.

В то же время издание Universal, которое также сообщило о пересмотре репертуара оркестра, сообщило, что речь идёт об отмене исполнения увертюры Чайковского “1812”. Музыканты отказались её играть, посчитав, что это “русский военный гимн”.

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