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Зампредседателя Совете безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев низко оценил статью, которую подготовил канцлер ФРГ Олаф Шольц для издания Welt. Пост со своими комментариями Медведев опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Медведев заявил, что вся статья посредственность, так как в ней нет аргументов, а только одни лозунги о вине российского президента и россиян. Дмитрий Медведев высказал мнение, что Шольц подготовил публикацию для того, чтобы опровергнуть подозрения Социал-демократической партии Германии в его симпатии к Российской Федерации.

Дмитрий Медведев написал: «Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всём виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно».

При этом он отметил, что подобный подход в Германии “не пройдет”, так как “немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился”.

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