Комбинация штаммов (рекомбинат) коронавируса “омикрон” и “дельта” не приводит к более тяжёлому течению ковида. Об этом заявила представитель Всемирной Организации Здравоохранения Мария ван Керкхове.

В ВОЗ она руководит технической группой по изучению COVID-19. В задачи этой группы в том числе входят исследования последствий заражений тем или иным штаммом. Ван Керкхове опровергла информацию, что при рекомбинате ковид протекает тяжелее. По словам эксперта, объективных доказательств тому нет – пока исследования не указывают на повышенную опасность. Впрочем, специалист уточнила, что тесты ещё продолжаются.

Ван Керкхове также отметила, что комбинация “омикрона” и “дельты” в популяции выявляется крайне редко. Тем не менее представитель ВОЗ не исключила, что гибридные штаммы коронавируса, также как и штаммы новые, будут появляться и в дальнейшем, поскольку способность к мутации – отличительная черта вирусов.