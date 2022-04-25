Присоединившийся к боевикам батальона «Азов» (запрещен в России) и находящийся сейчас на предприятии «Азовсталь» майор ВСУ Сергей Волына выложил в Сеть очередное видеообращение к миру. Он призвал открыть «зеленый коридор» для националистических сил, причем сделал это на русском языке.

На этот раз военнослужащий не упоминал гражданских, которые якобы прячутся на «Азовстали». Он отметил, что военной деблокады Мариуполя боевики все равно дождаться не успеют, поэтому лучше выйти с территории предприятия по «зеленому коридору».

По словам Волыны, уважение боевики уже заслужили, а любой мир гораздо лучше войны. Издание «Военное обозрение» отметило, что майор слишком уж внезапно изменил риторику, так как несколько дней назад именно он хвастал успешно проведенной операцией на «Азовстали».