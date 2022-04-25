Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Присоединившийся к боевикам батальона «Азов» (запрещен в России) и находящийся сейчас на предприятии «Азовсталь» майор ВСУ Сергей Волына выложил в Сеть очередное видеообращение к миру. Он призвал открыть «зеленый коридор» для националистических сил, причем сделал это на русском языке.

На этот раз военнослужащий не упоминал гражданских, которые якобы прячутся на «Азовстали». Он отметил, что военной деблокады Мариуполя боевики все равно дождаться не успеют, поэтому лучше выйти с территории предприятия по «зеленому коридору».

По словам Волыны, уважение боевики уже заслужили, а любой мир гораздо лучше войны. Издание «Военное обозрение» отметило, что майор слишком уж внезапно изменил риторику, так как несколько дней назад именно он хвастал успешно проведенной операцией на «Азовстали».

Вам может понравиться

Офицер армии ДНР назвал своевременным решение заблокировать территорию завода “Азовсталь” в Мариуполе

Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» прокомментировал приказ российского лидера Владимира Путина прекратить штурм «Азовстали» в Мариуполе и просто заблокировать территорию предприятия. Офицер отметил, что это верное решение, которое

RusVesna: Штурмовики Су-25 ВКС РФ громят позиции ВСУ в Авдеевке и Песках

По Авдеевке и Пескам, которые в последние годы были плацдармом ВСУ для атак Донецка, нанесены мощные ракетные удары. Для этой цели задействовались штурмовики Су-25 ВКС России, которые прицельно били по

Эксперт Ван Гайгай рассказал, почему Ассанджа срочно экстрадируют в США

Глава аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай раскрыл причины, почему в США приняли решение экстренно выдать ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Подробности передает РИА Новости. Произошло
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – небольшая облачность, до 10 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 апреля – ясно, до 10 °C |