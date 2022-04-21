Журнал MAXIM продолжает публиковать новые кадры из знаменитой откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. Подробности сообщает издание Maxim.

Напомним, что двукратная чемпионка мира в марте снялась в откровенной фотосессии, снимки с которой попали на обложку издания MAXIM. Сама Евгения рассказала, что сначала очень стеснялась, но потом подумала, что в трусах ее видел уже весь мир на чемпионатах и Олимпиаде. Эта мысль ее немного успокоила и помогла расслабиться.

При этом фигуристка отмечает, что она не относится к тем людям, кто легко публикует фото в купальнике. Она против демонстрации наготы. Ей было очень сложно признать свою женственность, чтобы начать оголять хотя бы плечи.

Евгения Медведева стала чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах. Кроме того, спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой Европы и России.