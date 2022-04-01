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Елена Малышева, ведущая известной телепрограммы на Первом канале, наконец-то появилась в интернете и написала пост для своих кумиров в Телеграм-канале.

Ранее прошли слухи, что она покинула Россию и уехала в Соединенные Штаты. Теперь же Малышева рассказала поклонникам о своем дне и уточнила, что она с трудом осваивает новые соцсети.

Телеведущая рассказала, что 31 марта посетила магазин «Детский мир», где выбрала подарок для внучки своей подруги.

После этого Малышева со своими подругами посетила спектакль «Пигмалион» на Серпуховской. Она рассказала, что спектакль был потрясающим.

Таким образом Малышева не подтвердила слухи в сети о том, что она уехала в Америку. В последние дни также множатся слухи, что ее телепрограмма «Жить здорово!» в сетке Первого канала больше не будет выходить и ее закрыли насовсем.

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