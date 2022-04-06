В выступлении певицы МакSим, которое состоялось в 2015 году, пользователи нашли намек на подготовку предстоящей спецоперации на Украине. Комментарии об этом появились под видео с выступлением на YouTube.

Речь идет о ролике, на котором певица МакSим исполняет песню «Нежность» на музыкальной премии «Золотой граммофон». Она одета в длинное платье, окрашенное в триколор. А вот артисты на подтанцовке в кофтах с принтом в виде буквы Z. Именно этот символ сейчас нанесен на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации.

Зрители сразу же увидели в этом напек на подготовку Россией спецоперации на Украине. Многие решили, что она была запланирована уже давно.

Один из пользователей назвал Максим современной Вангой. Она написал: «Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине».